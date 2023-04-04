醫生料自費打新冠針者少

【本報訊】港府早前公布本月20日起非5類優先組別人士需自費接種新冠疫苗加強劑。醫學界表示，有市民趕尾班車到接種中心打免費針，但人數不多；又指日後自費打針，收費料與現時內地人來港打針收費相若。

港府疫苗可預防疾病科學委員會成員兼家庭醫生林永和昨表示，自費打針安排合理，因為50歲以下健康人士感染新冠風險較低，若因個人需要例如外遊，可自費接種。

林估計，自費打針的市民不多，相信私人市場能應付。他又指，由中國及德國合作的復必泰二價疫苗，經稀釋後能為6人接種，若6人同行打針可有優惠。他又建議當局向私人機構提供即將到期的新冠疫苗存貨，以免浪費，並提供當局參考價格。

預計每針復必泰約$1800 醫療集團總監郭寶賢則指，有市民趕尾班車到接種中心打免費針，但人數不多，每日接種量維持約100針。他預計，自費打針安排實施後，每針疫苗收費與現時內地人來港打復必泰二價疫苗每針約1,800元差不多，提供自費接種的診所，要評估預約人數決定採購疫苗的數量。他預計自費打針市民相對較少，疫苗開針後未必可全數用盡，造成一定浪費，或推高診所成本。