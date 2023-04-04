除口罩現社交焦慮 不乏年輕人愁對

【本報訊】口罩令撤銷一個月後，街上仍有大約七至八成市民繼續戴口罩。一直關注社區精神健康的組織利民會，其《即時通》24小時精神健康熱線近一個月內錄得38宗個案，表達口罩令撤銷對其情緒及精神健康所帶來的影響，當中20至35歲組別人士佔近六成，部分疑似出現焦慮症相關症狀，有社交焦慮的人更難脫下口罩。

怕失儀及容貌被取笑 利民會在3月至4月期間，收到38宗市民來電表達撤銷口罩令的看法。有來電者指，沒想過脫下口罩後會在社交場合變得膽怯，十分擔憂別人看穿自己缺乏自信，故即使在重要場合也不敢脫下口罩，擔心失儀；另有來電者指，自口罩令撤銷後，感覺彷彿同事們的容貌成為公司上下的話題，不禁想像自己亦會成為取笑對象，每天起床也需花很多時間，整理儀容才敢上班。

早前政府專家顧問指，不建議學生長期戴口罩上課，因會影響他們學習進度。不過，至今仍有九成學生繼續戴口罩上課，利民會亦收到有家長來電，指因憂慮病毒對小朋友影響較大，不欲小朋友除口罩，惟小朋友開始面對朋輩壓力，認為不應再戴口罩，因而與家人產生分歧。

利民會註冊臨床心理學家江偉賢博士指，當沒有口罩作交流中的緩衝，市民需以真面目示人，對於有社交焦慮的人而言，是一大挑戰；他們承受的不是口罩對身體帶來的侷促感，而是內在對自我形象的不安全感。

組織推熱線關注情緒 部分人對疫症仍存有恐懼，如市民曾病重或有親人離世，不少人可能未能調適心態。脫下口罩造成的不適感會隨時間慢慢淡化，市民若發現情緒大幅波動便應尋求專業協助，如利民會24小時服務的即時通熱線（公眾熱線：3512 2626）及全港各區精神健康綜合社區中心等。