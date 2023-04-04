入境處增設1868 WhatsApp熱線 方便在外港人求助

【本報訊】為了進一步方便身在香港境外遇事的香港居民求助，入境事務處昨日公布，增設1868 WhatsApp求助熱線，讓港人可透過WhatsApp應用程式與入境處協助在外香港居民小組（俗稱「救人組」）聯絡求助。至於現時就海外工作騙案特別設立的WhatsApp專線（852）5190 8909由昨日起停止服務，所有在境外遇事港人均可透過1868 WhatsApp求助熱線向小組求助。

入境處繼早前推出1868熱線網絡數據電話功能及網上求助表格服務後，現增設1868 WhatsApp求助熱線。處方指出，1868 WhatsApp求助熱線旨在為身處香港境外需要援助的香港居民提供協助，不適用於作一般查詢服務。

多種支援途徑 力臻完善 在境外遇事需要協助的香港居民，可隨時以下列任何一種途徑與小組聯絡尋求協助，包括致電（852）1868；透過入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線；提交網上求助表格；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線。入境處會繼續引入以其他社交應用程式運作的求助途徑，進一步提升服務及便利在外遇事港人與小組聯絡。