日本5‧8起撤疫檢 旅客料免打3針

核酸驗證或取消 勢加劇港人外遊潮 日本旅遊完全防疫放寬有期！當地政府宣布，下月8日起解除與新冠疫情相關的邊境措施，預料屆時旅客入境毋須出示3針新冠疫苗接種紀錄或有效核酸檢測無染疫證明。本地旅行社表示，今年復活節生意理想，相等於疫情前同期約60%至70%水平，冀日本入境限制完全放寬能起刺激作用，推動航空公司增加航班供應，帶動旅業復甦。

日本內閣官房長官松野博一昨日宣布，今年5月8日起將下調新冠傳染病級別至第5級，並解除與新冠疫情相關的邊境措施，包括臨時措施，但對有發燒或咳嗽等症狀的入境者進行病毒基因測序，以監察輸入的傳染病病例。

華客明起免72小時檢測證明 另外，從中國內地入境日本的旅客，若已接種3針新冠疫苗，明日起亦毋須出示72小時內新冠檢測證明，但仍須接受抽樣落地檢。

日本自去年10月11日起重新開放自由行旅客入境，但現時規定旅客入境時，必須出示打齊3針疫苗證明，否則須出示72小時內有效檢測證明。松野博一昨日無交代解除邊境檢疫措施詳情，但外國預料上述入境要求將會取消。

據香港衞生署數據顯示，本港約84%人已打3針疫苗。東瀛遊執行董事禤國全表示，港人疫苗接種比例高，現時已符合條件赴日，若當地下月取消3針要求，相信對外遊市場亦有正面幫助。他認為，入境限制以外，現時旅遊復甦最大阻礙是機位供應緊張，盼放寬能令航空公司及早增航班數量，同時當地機場增加人手。

東京機場逼爆 過關等5小時 縱橫遊行政總裁袁振寧亦表示，本月復活節假期首10日有約120團外遊，數量為疫情前同期約60%至70%，當中約60%飛往日本。他預期相關放寬作用正面，但相信影響不大，「現時核驗檢測收費只是幾百元，阻不到港人旅行」。

另外，因應清明節、復活節長假期，不少港人把握機會外出旅遊，而旅遊熱門地之一日本是大多港人的首選。近日東京羽田或成田機場人山人海，大量旅客擠滿入境大堂等待過關，結果需等候3至5小時才成功過關。有旅客等了3小時才過關，導致需要取消已付款的晚餐；更有的等候近5小時至深夜，當時大部分鐵路和巴士的尾班車已過，最後在機場等翌日的首班車才能離開。