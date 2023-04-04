高中公社科內地考察首出發

【本報訊】取代高中通識科成為必修科的「公民與社會發展科」自前年9月起推行，學生須在3年內最少去內地考察一次。而隨着高鐵全面重啟，相關考察交流亦重啟。

料年內逾4萬學生參與 首批高中公民與社會發展科內地考察團昨日清晨出發，有約250名來自新界鄉議局元朗區中學和漢華中學的師生，在教育局帶隊下到廣州及深圳參與兩日一夜行程。有政府官員昨日在西九龍高鐵站送行，表示政府目標在本學年內安排4萬多名高中生往內地考察。

有來自漢華中學的中五學生表示，行程包括與廣州的中學生一起學習及交流，亦會參觀當地的名勝古蹟及高科技公司，回港後需要編寫約1,000字的論文，題材包括講述大灣區如何幫助青年人，以及中國青年如何為國家經濟作出貢獻等，並指希望藉今次旅程，可以了解國家發展。另有學生表示，今次是首次與同學一起到內地考察，感到興奮，期望在過程中可以結識新朋友。

政府官員及後表示，指是次中五學生將在下學年升讀中六，考察對他們很重要，期望他們前往內地可了解國家每一方面發展，結合自己興趣，了解意向有助大學選科。

根據教育局安排，由4月初至8月約有4.5萬名香港公社科學生赴內地考察，涉及22條線路約460餘個團組，全部在廣東省內。參與考察團師生可獲教育局資助全額團費，包括參訪活動、膳食、住宿、交通，以及基本的團體綜合旅遊保險等開支。