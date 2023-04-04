VTC獎勵計劃 14學徒獲表揚

【本報訊】望子成龍的家長，不惜苦苦叩門，尋覓心儀中小學校，期望子女成為醫生律師；不過即使投身技術行業，仍能出類拔萃。職業訓練局（VTC）近日舉行「傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，表揚14名來自鐵路運輸及飛機工程等專業範疇、表現出色的學徒，其中有女學徒由文職轉行至維修飛機，修讀多年以優異級別畢業。

女學徒文職轉行維修飛機

今屆傑出學徒中唯一女將的姚添藍，曾當過髮型師和公證行文職，機緣巧合下認識飛機維修行業，參與學徒計劃，一邊在飛機工程公司接受維修訓練，一邊於香港專業教育學院修讀飛機維修工程高級文憑課程，並於去年完成課程及獲得優異級別畢業，亦將於8月滿師成為二級飛機維修技術員。姚添藍笑言自己是「問題少女」，稱初入行時要理解不少飛機原理和機械專業知識，本着求學精神，積極向老師和公司師傅發問，力求每日進步。而飛機維修行業男多女少，她認為女生身形嬌小，較容易於狹窄的機身內進行裝拆工程，協助更換飛機的輔助動力系統；她的細心和耐性亦有利裝拆細小機身部件。姚提到，飛機維修工作於疫下未曾停步，現正備試考取「航空器維修執照B1.1航空機械專業」資格，逐步向飛機工程師目標進發。