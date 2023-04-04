教局殺得性起 學生前途祭旗

擬大幅削叩門 家長求助無門 港府施政無方，迫使大量港人移民他邦，繼續留港的生兒育女意欲大降。面對適齡學童人口持續減少，教育局近年不斷縮班殺校，可謂殺得性起，當局最新更稱會積極研究大幅削減中小學候補位，即俗稱「叩門位」的學校收生名額。小學團體表示，原則上支持當局統一削減「叩門位」，又稱過去學界試過協調「叩門位」數量來避免被當局殺校。但升學顧問炮轟當局做法如同用學生前途祭旗，指「叩門位」是家長憑努力為子女爭取入讀心儀學校的唯一機會，倘若此路不通，家長及學生求助無門，促當局積極推展小班教學，從根本上解決學校收生不足問題。

資助小學校長會副主席陳淑儀昨於電台節目表示，估計本港未來5、6年學校收生人數均不理想，因為近年本港適齡學童減少，加上部分人舉家移民，對學界造成震盪。

就當局稱積極研究削減「叩門位」，來避免學生獲得派位後，再轉向其他心儀學校「叩門」，導致弱勢學校流失學生影響開班。陳稱，原則上支持當局削減「叩門位」，認為有助紓緩收生不足衍生的問題。她指，過往的地區校長會曾用「君子協定」，協調各校「叩門位」收生數量，避免部分學校面臨縮班或殺校，但此舉對具辦學團體背景的學校而言難以行得通，因為相關學校的校長亦需遵從其辦學團體指示收生。

降低師生比例 提升教學質素 陳認為，若當局用行政指令劃一要求各校減收「叩門位」，一來做法公平，二來亦較易落實。但她強調，「叩門位」實際上可讓學校自行決定收取哪些心儀學生，故當局削減「叩門位」會影響學校收生自主，她認為，當務之急是港府必須盡快全面落實小班教學，從根源上降低師生比例，讓教師處理上課輔導等問題，同時提升教學質素。

教育界議員朱國強昨日接受本報查詢時表示，因應近年出生率下降，令極大部分學生容易成功派入第一志願的學校，認為減少「叩門位」數量是好事。他解釋，此舉有助紓緩「音樂椅效應」，意思就是若「叩門位」較多時，較受歡迎的學校則會受更多學生歡迎，令更多學生選擇去較受歡迎的學校「叩門」，從而有可能令受歡迎程度較低學校的入學學生人數減少。

朱舉例，假設有學校的一年級只成功取錄一班小一生，而如果該校有大量準學生在其他學校「叩門」而又成功獲取錄的話，則意味着該校面臨「殺校」的風險。他補充，愈多「叩門位」即是代表會增加教師工作量，間接減少時間照顧在校學生學習或課外的需要。他又指，「叩門」對學生的壓力其實頗大，若學生最終多次「叩門」卻最終無機會入讀的話，則會增加他們的挫敗感，形成心理負擔。留班位方面，他指出，有學校出現沒有將留班位專位專用的情況，即是將原用於給予小部分學生留班之用的學位，轉移用於接收「叩門」生。

不過，升學顧問梁永樂反對當局透過削減「叩門位」來避免殺校。他稱，有個別學校未受學童人數下降影響，依然有激烈競爭；而且對家長而言，減少「叩門位」措施較難獲家長接受，因為針對小學派位的現行機制，「叩門」是家長努力爭取子女入讀心儀學校的唯一機會。他期望當局理解家長感受，可先在全港實行小班教學，相信實際上已可做到減少「叩門位」名額的效果。

減少小學「叩門位」，防止收生率低的學校被「殺校」，卻令學生少了選擇。 教育局早前透露，「積極研究」用行政指令減少中小學候補位。 朱國強