泳灘拯溺殊不易 提升待遇莫遲疑

清明將至，過埋穀雨之後，就到立夏。距離夏天，剩番嘅時間唔多！講到夏天，第一時間要諗到嘅，梗係陽光與海灘啦！雖則話夏日炎炎，足不出戶匿埋屋企，歎吓冷氣消消暑，都係一個好選擇；之不過，啱啱經歷完3年疫劫，冇碇去困喺屋企咁耐，點都困飽啦，相信大家都係揀陽光與海灘優先！可惜嘅係，由於泳灘救生員嚴重不足，睇怕大家今年只能望「灘」興嘆啦！

正所謂「欺山莫欺水」，戲水想要盡興之餘，仲想玩得安心，自然要揀有救生員當值嘅泳灘啦！就算係游泳名將雲集嘅奧運會，一樣設有救生員，以防不測！市民又點可以唔謹慎行事呢？之但係，由於泳灘救生員人手缺乏，現時康文署轄下39個公眾泳灘之中，只係得18個有提供救生員服務；換言之，全港公眾泳灘開放率根本不足一半！本來香港嘅公眾泳灘已經唔多，每逢夏天假日都可以見到泳灘人頭湧湧嘅景象，家吓仲話要少一半喎；假如情況持續到夏天，屆時莫講話選擇少、唔方便，就算唔怕山長水遠，去到海灘之後，睇怕連搵個位玩吓沙都難！

呢嗱！港九拯溺員工會仲喺社交平台上透露，現時開放緊嘅泳灘當中，有唔少救生員都係由其他泳灘抽調過嚟，臨時填補位置，簡單嚟講就係「挖東牆補西牆」，根本唔係解決問題嘅方法！家陣唔係泳灘嘅「旺季」，人手安排已經穿晒窿；到「旺季」來臨，真係不堪設想！仲未完㗎！唔好以為泳灘唔開，仲可以去泳池游水，皆因受人手不足影響，連公眾泳池都只能夠局部開放。想游水？睇怕只能夠留喺屋企「游乾水」囉！

查實造成泳灘救生員人手不足嘅原因係乜呢？咪就係待遇和招聘制度嘅問題囉！工會坦言，早喺幾年前已預警救生員將會出現嚴重人手短缺，但康文署冇未雨綢繆，反而用疫情為藉口，嚟掩飾設施開放情況。之但係，紙又點會包得住火呢，卒之咪爆煲囉！工會呼籲，署方應該積極處理問題，檢討救生員待遇和招聘制度，盡快增補人手！

講真！提升泳灘救生員待遇真係無可厚非。首先，千祈唔好有錯誤觀念，以為考幾個拯溺章同證書就可以做救生員，因而睇低呢份職業。拯溺殊不簡單，即使受過專業訓練，一個唔小心，都好容易畀遇溺者嘅「無情力」拖累；簡單嚟講，就係搵命博，救生員隨時要冒生命危險，去拯救另一條生命，絕對值得市民尊敬！

其次，泳灘救生員嘅待遇多年嚟未有檢討，家陣檢討吓查實好應該！更何況，明明喺私人泳池工作，相較泳灘來得輕鬆，但現時好多私人泳池救生員嘅福利同待遇，都比泳灘救生員為佳！人望高處，就算救生員轉投私人市場，都合情合理。當局好應該因應市場價，釐定合理嘅薪酬水平，而唔係為咗慳錢，就要呢班生命守護者受委屈囉！