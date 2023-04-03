高空墮物非偶然 走路要抬頭望天

香港近日連續下雨，天色灰暗，籠罩一片哀愁，似乎哀悼一個繁盛都市的淪落。當人才接連不絕的流失，要用銀彈向外乞求援手，這個地方必然是毛病叢生，才留不住人，看街頭兇殺連連，基本的治安也搞不好，還有高空墮物不絕，走在街上安全也堪虞，再高薪也未必有命享，如何吸引人才來港，難怪高官口口聲聲人才是要搶！

生活在香港，日日心慌慌，走路要時刻提防，左望右望，看看有沒南亞刀手從橫巷殺出，又或者大型車輛突然剷上行人路，可是還要留心向上望，因為災禍隨時從天而降！昨日早上約10時半，葵涌嘉里溫控貨倉2的9樓外牆，一幅約2米乘3米石屎突然剝落，石屎如雨飛墮，通往荃灣華人永遠墳場的永孝街成為重災區，前往墳場掃墓的孝子賢孫幾乎斷魂，兩名男女途人遭石屎擊傷，須送院救治。現場行車攝錄鏡短片所見，石屎墮地後發出爆裂聲，捲起白色煙塵，掃墓人士為保命而爭相走避，有人感嘆走快兩步都可能喪命。

高空墮物當然可以致命，今年2月旺角住宅單位工人搭棚拆僭建物，鐵枝墮街插入一名途經的六旬婦人頭部，傷重不治，一名男工被捕，事後屋宇署人員檢視現場及圍封。昨日葵涌墮石屎，政府人員在場安排市民改道前往墳場，以免再生悲劇，人員亦封鎖現場，並以涉嫌「自建築物掉下的物體」罪名，拘捕貨倉管理處辦公室一名男主管。死者已矣，亡羊補牢必須，但人命傷亡無法彌補，只希望查清楚起因，杜絕禍根，慘劇不再重演。

香港工廈意外並非新鮮事，尤其是舊式工廈問題多多，令人詬病：非法改裝違反地契，劏房林立，消防設施不足，起火便釀成大禍。市區高齡大廈愈來愈多，隨時成為都市炸彈，威脅市民生命財產，市建局行政總監韋志成昨日亦感嘆舊廈業主意識不足，市建局用盡一切可行的推廣途徑，仍未能令業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養，希望社會研究是否需要修訂樓宇保養相關法規，包括立法強制驗樓。

事發貨倉樓齡不算太高，亦由大型集團管理，按理沒有理由像豆腐渣冧石屎，專家指其中一個可能性是鋼筋生銹，令到大廈外牆石屎分離，或涉及維修保養問題，有否人為疏忽，關乎管理質素，一切有待當局調查，必須盡快找出真相。最重要是徹底勘探同一建築物其他地方，有沒有結構隱患，現場為拜山必經之路，4月初掃墓人潮不絕，絕對不可以容許現場再發生同類事件。屋宇署責無旁貸，平日若有足夠巡查，或可能防止悲劇發生。

香港近月嚴重意外頻生，不單止婦人逛街遭天降鐵枝插穿頭慘死，還有地盤天秤倒塌殺人，甚至連救急扶危的醫院亦冧天花冧手術燈。維港海旁早前擺放的巨型「墮樓」藝術品，掛着一個向後拗腰的黑色人影圖像，恍如被身後棚架的竹枝插向頭部，一眾玄學家紛批評不吉利。因果相輔相成，與其說是有「邪物」破壞風水導致災禍出現，倒不如說這是一種現象，反映香港亂象叢生，人心迷惘，才會找這種「藝術品」在維港海旁示眾，一切並非偶然，城破當必有因。可嘆香港人無奈要望天打卦，顧得抬頭防高空墮物，隨時踏上地雷也不知！