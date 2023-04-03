龍七公：亞洲時刻到臨 香港迎風併航

從去年的印尼G20會議，到剛剛結束的博鰲亞洲論壇，以中國為首的亞洲地區以較快較穩的經濟復甦步伐，引領全球經濟治理進入「亞洲時刻」，並以「亞洲治理」發揮「世界不穩定中的穩定」的特殊作用，加快推進區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程，打造經濟增長動力源和區域合作新高地。在此關鍵時刻，香港各界要深入思考如何善用「背靠祖國、聯通世界」的特殊優勢，與國家迎風併航，直面挑戰，順應時勢變化，抓住發展機遇。

放眼全球，從地緣政治衝突、全球化逆流到經濟金融動盪，從社會變革、科技革新到價值觀話語權被騎劫，形形色色的不穩定、不確定風險因素環伺待爆，全球經濟復甦變得詭譎多變，但亞洲地區依然是推動世界經濟增長和可持續發展的關鍵動力，單是中國和印度便在貢獻全球半數的經濟增長，成為世界經濟的壓艙石、推進器；更在全球經濟放緩下，以4.5%GDP預計增長率的壓倒性優勢，開啟「亞洲時刻」。

良性互動 合作共贏 其實，亞洲的「先天條件」並非特別超卓，但能夠在當前的百年變局中確立「亞洲時刻」，發揮「從亂而穩」的示範作用，關鍵點在於合作團結。「亞洲治理」不會以經貿為政治操作工具，或將對抗性思維帶入多邊場合；而會秉持「良性互動、並行不悖」的原則，相互尊重並通過互利合作不斷擴大共同利益和夯實共識，帶動國與國之間，以至對區域發展的共同追求，實現總體的和平穩定、合作共贏的包容性發展。面對新形式的「東升西降」，香港應認真學習和掌握「亞洲治理」的精神，重新調整社會經濟發展的方向，減免泛政治化或泛意識形態化，更不應再盲從西方模式，讓社會和市場生態回歸理性務實。

在全球地緣政治惡化、經濟風險上升的不確定之中，中國作為全球經濟穩定器和發動機的角色更加凸顯，而在當前的「亞洲時刻」，世界經濟的重要動力在亞洲，亞洲經濟的重要動力在中國，香港應加快融入國家發展大局的進程，全面實現與內地的區域經濟一體化，加強宏觀政策協調和市場產業對接。當中，除與中央機構和地方政府的高層次溝通協調，更需加強具體項目層面的合作聯動，亦應安排業界參與，推動「官產學研」的全方位合作。

伴隨「亞洲時刻」落實，亞洲經濟復甦和投資一體化將會加快落實，為香港的金融、投資和相關專業服務帶來重大商機，政府應與業界合作，及早檢討和修訂相關政策和法例，推動經貿金融的體制改革，深度參與區域以至全球貨幣金融治理，深化數字經濟發展，並強化新技術研究和新市場探索，及早進行系統性的部署和市場布建，加強香港作為國際商貿金融中心的功能優勢。