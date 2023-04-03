不平則鳴：愚人節雖過愚人計不絕

愚人節雖過，但執政者的愚人手法卻不絕。新鮮熱辣的例子，莫如勞工處又耍出4星期的就如何優化最低工資水平的檢討機制，作第一階段的諮詢安排。官員以為略施愚人小計，又可拖過「五一」最低工資調整至每小時40元而不同時實行每年一檢的抗議和批評。

勞工處還好意思在耍出愚人計之時，抬出特首首份施政報告作招牌，說是要落實報告「提出改善勞工權益，邀請最低工資委員會研究如何優化法定最低工資水平的檢討機制」云云。此舉只能顯示4點：一、過去勞工團體提出的有關改善意見和建議是多餘的，現在才開始聽意見。二、現在才開始4星期第一階段諮詢，那麼下月「五一」勞動節便不要勞氣罵政府吧！三、不要以為是真諮詢，這只是第一階段，還不知要多少個階段？四、研究報告還要10月底才向特首提交，換句話說，勞工界今年「五一」免開批評和建議的尊口。對當局如此愚弄全港勞工界，筆者作為當年見證政府如何不經諮詢便把「第一標準薪級」員工解聘及轉為全部外判的見證者，對當局拖延手法表示強烈的憤怒和譴責！

倘特區現政府有心徹底改善香港最辛勞又最沒有議價能力的最低工資勞工之待遇，何須整色整水，左一個諮詢，右一個報告？如此拖延手法，只能顯示當局無心兼無能。一個無法抗拒和辯解的事實，是全港現時領取最低工資的員工約1.4萬人，大部分是政府的外判合約員工。政府是全港外判制的最大用家，只要政府當局立即直接聘用這些外判員工，保障他們不再被外判合約商中間剝削他們的血汗工資，便不用修改法例，即立竿見影解決血汗勞工的問題。勞工處要愚人，勞福局也不許愚人吧？特首更加沒理由讓下級官員玩弄愚人的把戲吧？