激濁揚清：黃絲契哥特朗普被動了

美國前總統特朗普被紐約曼哈頓大陪審團起訴，據美媒引述知情人士報道，他面臨多項偽造商業紀錄罪名，包括至少一項重罪。特朗普終於正式被「動」了，美國會否在2024年迎來一位踎監總統，終日口說「爭取公義」的黃絲又會否為契哥而戰，這些才是今次官司事件的看點所在。

特朗普這次官司源於當年與成人電影女星斯蒂芬妮一夜溫柔，及後有人競選總統，女方於2016年收了13萬美元「掩口費」。只是沒料到有人在卸任後仍有手尾跟，即使這筆錢屬合法，特朗普卻因涉嫌把款項列為業務開支，偽造商業紀錄，惹得一身蟻。美國是個盟主社會，盟主社會的悲哀是當你不再是盟主，但又高調揚言必捲土重來時，你將會被政治對手搞得很慘，送你走的不是工作人員，而是執法人員。

外界估計特朗普不會真的被送進監獄，很可能罰款了事，但大多分析他的選舉攻勢會因官司而大受影響。雖然美國沒有法律能阻止被判有罪的候選人角逐總統寶座，甚至沒說踎監之人不可以擔任總統職務，惟特朗普現下不止被「動」，而且確實被動。因為選民分裂已成定局，好壞消息都不會動搖擁特、反特派的既有立場，反而流失游離選民支持才是致命。

向來鸚鵡學舌的黃絲，過往最愛條件反射地叫嚷「政治檢控可恥」，今次面對他們的契哥黯然落難，竟無人敢吭一聲，可謂葉公好龍至極。花園道美國駐港澳總領事館固然是連日來風平浪靜，不見有黃絲黑暴示威抗議；即使網上亦是零聲援，黃絲KOL連出多片天南地北，偏偏刻意避談特朗普。虧當日特氏選情告急時，這班黃絲侵粉在臉書上留言：「大佬，頂住呀！靠你繼續撐香港人㗎！」如今竟作鳥獸散，虛情假義，真是徹頭徹尾的契弟。