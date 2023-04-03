龍吟虎嘯：趕緊降溫 避禍之道

蔡英文竄美過境，先紐約後洛杉磯，重頭戲在洛杉磯。台灣事先大鑼大鼓地透露，蔡英文將會在列根圖書館發表演講和會面美國眾議院議長麥卡錫及一班議員；不過，蔡英文竄美之事剛一張揚，中國大陸就抨擊此舉乃「破壞台海和平穩定的挑釁」，「必將採取措施堅決回擊」，警告美方此舉「嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊息，中方將堅決有力捍衞國家主權和領土完整」。

有了去年8月美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣後，解放軍展開對台灣大包圍實戰軍演，美方不敢無視中方今次的警告，知道美台如果一意孤行，中方今次的警告「回擊」，可能會超過去年的「八月風暴」，於是「降溫」。蔡英文飛往紐約時，華府就宣布了一系列「接待降溫」措施，不予「新聞簡報」，一些本來要見蔡英文的人，如前國務卿蓬佩奧沒有露面；不僅蓬佩奧，還有一些「親台政客」都沒有露面。最讓蔡英文忐忑不安的是，她回程洛杉磯時，連列根圖書館演講及與麥卡錫能否見面都「不確定」，「存在變數」。

對於這些疑問，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，蔡英文此次第7次過境美國，乃「私人行程」，「沒有美國政府官員與她會晤的計劃」。台灣總統府副秘書長則聲稱，傳媒的解讀如蔡英文過境洛杉磯演講等活動「皆屬臆測」，「行程仍在安排中」。

美國的態度為何慫了？有消息說，不排除蔡英文若見麥卡錫，解放軍「將以電子戰方式癱瘓台灣某處軍事目標」。就在蔡英文竄美之時，解放軍9架和10架戰機連續兩天直越「台海中線」。現代戰爭，電子戰癱瘓軍事目標當屬開戰，是向對方打響戰鬥。從這個意義上說，解放軍電子戰行動的「打擊」意義和戰鬥壓力，超過「八月風暴」的軍演。此行動會不會讓蔡英文的座駕迷失方向，有家歸不得？對此，蔡英文能不怕乎？美國能不愁乎？趕緊降溫是為避禍之道也。