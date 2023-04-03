政情：中電資助燃料費 田北辰呻配額唔夠使

喺3年嘅疫情間，節日活動少之又少，而嚟緊復活節係口罩令取消後嘅第一個公眾假期，議員田北辰（田二少）喺尋日扮復活兔，話要同大家一齊慶祝咁話，仲話呢排街上多人到好似疫情前咁，今年復活節直頭應該改名做「復常節」咁話喎。不過，慶祝還慶祝，原來有好多人向佢「訴苦」喎，到底係乜嘢事？

扮復活兔慶祝「復常節」 話說田二少喺社交媒體上傳咗幾張相，話自已復辦疫情下停咗一段時間嘅復活節工作坊，佢仲戴住頂兔耳帽，着埋紅色西裝，扮到成隻兔仔咁，仲手執兔仔公仔出席活動。但可能係因為佢手上嘅兔公仔太得意，佢話吸引咗好多小朋友排住隊同佢影相，仲有好多街坊「訴苦」，話中電呢排推出嘅燃料費資助計劃，搞到人人爭崩頭喎。

過去兩年國際燃料價格飆升，發電燃料成本上漲，令電費大增，中電話為咗紓緩基層家庭電費開支壓力，所以就整咗個燃料費資助計劃，向15萬個有需要家庭包括長者、低收入家庭、殘疾人士和劏房住戶，提供一筆過燃料費資助，呢個計劃喺3月30日開始接受申請，而合資格人士可以透過協作社福機構或者社區夥伴遞交申請，而佢哋每人都係掌握住一定數量嘅名額畀市民申請。

作為議員嘅田二少亦有配額喺手，但只係得250個名額，名額實在太少喇！田二少話其實喺中電有提供服務嘅地區入面，每一個區都有18,750個名額，由唔同組織、議員或者區議員持有。假設每個持份者都好似佢咁得250個名額，要分晒呢萬幾個配額總共就要75個持份者。

田二少覺得呢個計劃原意係好，但分發嘅渠道太多，每人分得少少，而且由於中電網上顯示配額尚餘嘅名額唔清晰，市民未必可以即刻知道邊度有位剩，可以申請。佢話仲試過有街坊以為佢仲有好多位剩，諗住嚟申請，結果白行一趟，佢話中電咁嘅做法「擾民到加零一」。

倡統一登記審批抽籤 應該點樣處理？佢覺得唔好只係將配額分畀唔同機構，事關咁只會人人都搶位，好似高鐵買飛咁，只會一飛難求，再者「呢啲嘢（優惠）邊可能先到先得」，而最好嘅方法就係喺某段時間內，統一登記，繼而將所有嘅申請交晒畀中電審批，之後再抽籤，令人人都有機會，又唔會咁擾民。

中電發言人回覆本報查詢時話，為咗畀更多有需要人士知悉計劃並方便申請，中電邀請咗超過500個社福機構同社區夥伴向有需要嘅人士宣傳、接受同處理申請，有份合作人士嘅名單已經放咗上網，仲會顯示邊度仲有申請名額。另外，中電依家已收到超過5,000個申請，而且仲有充足名額。