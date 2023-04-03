避的士失控撼小巴 元朗3車串燒11傷

元朗、大埔及九龍塘發生3宗涉及公共載客車輛事故，當中元朗一輛紅色公共小巴，與失控私家車迎頭撼撞，私家車再撞及的士車尾，造成11人受傷送院。另外，大埔一輛的士與九巴在十字路口相撞，六旬的哥受傷被困，幸好傷勢並不嚴重，有車Cam拍下意外一刻，顯示的士駛過十字路口時為綠燈，不排除巴士衝紅燈肇禍。黃大仙則有九巴冒出白煙，車長及時疏散約10名乘客而無人受傷。

昨日凌晨近1時，元朗大棠路一學校對開一輛紅色公共小巴、一輛自訂車牌私家車及一輛的士相撞，當時私家車沿路往元朗市中心方向、駛至近崇正新村對開，對面線一輛的士突然右轉入村路。私家車懷疑閃避的士時失控，與一輛小巴迎頭相撞，繼而猛撼的士車尾釀成3車串燒意外。私家車車頭毀爛橫亘路中，姓陳（28歲）司機被困，需由消防員救出，涉事小巴及的士則分別司機位車門及車尾毀爛。

陳男及車上兩名乘客、以及小巴姓曹（40歲）男司機和7名乘客共11人（25至59歲）受傷，他們分別送往天水圍醫院、博愛醫院及屯門醫院治理，部分人須戴上頸箍。的士則無人受傷，姓王（68歲）男司機在場助查意外經過。

疑衝燈肇禍 大埔九巴撞的士 另一宗意外發生於昨凌晨零時許，大埔一輛的士駛經廣福道與南運路交界，與一輛雙層九巴相撞。有「車Cam」片攝下意外一刻，顯示的士沿南運路行駛時的交通燈為綠燈，駛至十字路口時一輛九巴從右邊廣福道駛至，直撞的士右車身，並將其推前約7米停下，有九巴下層乘客目睹意外發生，亦有其他駕駛人士見狀跑往肇事的士協助。巴士車頭泵把損毀，姓馬（51歲）司機無恙，的士則司機位撞凹，車窗毀碎，碎片散落座椅上，姓黃（64歲）的哥受傷被困，他頭及面受傷。消防員接報到場，合力將的哥救離車廂，並交由救護車送院治理。人員在場調查後，不排除巴士衝紅燈導致意外。

黃大仙雙層巴 引擎冒煙疏散 此外，昨午12時許，黃大仙一輛2F路線雙層九巴，沿蒲崗村道駛至近斧山變電站對開時，車尾引擎冒出滾滾白煙。姓孫（64歲）車長接獲乘客通知，立刻停車兼疏散車上約10名乘客，同時報案並將事件通知巴士公司。消防接報到場，隨即開喉向巴士射水。事件中相信無人受傷，涉事巴士其後被拖返車廠檢驗維修，以調查其冒煙原因。