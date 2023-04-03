休班警長酒駕剷行人路 企逃走傷同袍

隸屬新界北總區交通部 被捕將停職 昨凌晨在旺角一輛四驅車行駛時左搖右擺，更失控剷上行人路，車尾撼到交通燈阻塞道路，惟身有酒氣的男司機在執法人員到場調查期間，拒絕合作之餘，更企圖逃走，終被兩名人員合力制服，混亂間兩名人員手部受傷。據了解，涉事司機為休班警長，隸屬新界北總區交通部，由於他「吹波波」超標，涉嫌酒後駕駛及阻差辦公兩罪被捕。有關警長將被停職受查。

昨日凌晨4時許，執法人員巡經旺角登打士街近彌敦道交界時，接獲市民通知，指一輛四驅車在登打士街左轉出彌敦道時失控剷上左邊行人路，車尾位置懷疑撞到行人過路處交通燈，阻礙行人過路，人員於是前往調查。期間，男司機拒絕合作，更落車企圖逃去，一男一女執法人員隨即阻止，合力把他制服。

人員替男司機進行「吹波波」，發現他未能通過酒精呼氣測試，調查後以涉嫌酒後駕駛及阻礙公職人員執行職務共兩罪，拘捕該名姓李（47歲）男司機，並帶走扣留調查。而出手制服司機的兩名人員俱手部受傷，其後由救護車送往廣華醫院治理。

休班警涉酒駕時有發生 休班警酒駕案件過去時有發生，2022年7月22日，一名女子駕駛私家車至葵盛西邨對開，撞毀路旁約兩米鐵欄，同車的一名休班警長吳志偉接力駕駛私家車至500米外，執法人員及後到場為二人進行酒精呼氣測試。女子被控不小心駕駛，另與休班警長被控酒後駕駛。兩人在沙田裁判法院承認酒駕，去年11月各被判罰款4,000元及停牌半年至一年。

2022年5月28日，休班男警何家榮在長沙灣駕駛Tesla電動車撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他涉嫌酒後駕駛罪被捕，其後被落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車、及使用殘缺車輛共3罪。案件於九龍城裁判法院提堂後，控方指會將案件交往區域法院處理，並押後至今日再訊，期間被告准保釋。

2018年10月底，休班男警長黃嘉俊在凌晨時分，駕車駛至屯門與一輛政府車相撞，事後他接受酒精呼氣測試，被揭體內酒精含量超標2.4倍，被判接受200小時社會服務令、停牌兩年及罰款5,000元，並需自費參加駕駛改進課程。