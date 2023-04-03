要聞港聞

中環海濱青年藏大麻煙斷正

中環被捕男子被帶走調查。 中環被捕男子被帶走調查。
中環被捕男子被帶走調查。
【本報訊】上周六晚上8時許，因應中環海濱活動空間有大型活動舉辦，執法人員根據風險評估在現場一帶實施人群管理措施，並截獲一名形迹可疑的本地男子，在其身上發現小量懷疑大麻煙草，市值約355元。人員經調查後以涉嫌「藏毒」拘捕該名25歲男子，他已獲准保釋候查，於5月上旬向執法部門報到。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc