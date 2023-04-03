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24歲仔如廁遭偷拍 男子涉窺淫罪被捕

【本報訊】上周六晚上9時許，一名24歲男子在尖沙咀河內道一廁所如廁期間，懷疑被另一名男子以手提電話偷拍，於是報案求助。人員經初步調查，以涉嫌窺淫罪拘捕涉案姓梁（32歲）男子，他現正被扣留調查。
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