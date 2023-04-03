4月3日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月03日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
24歲仔如廁遭偷拍 男子涉窺淫罪被捕
【本報訊】上周六晚上9時許，一名24歲男子在尖沙咀河內道一廁所如廁期間，懷疑被另一名男子以手提電話偷拍，於是報案求助。人員經初步調查，以涉嫌窺淫罪拘捕涉案姓梁（32歲）男子，他現正被扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230403-0403_00176_223/24歲仔如廁遭偷拍--男子涉窺淫罪被捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc