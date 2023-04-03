4歲童暈倒鑽石山街頭

【本報訊】昨午1時許，一名姓劉（4歲）男童，與家人途經鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場對開時，懷疑不適突然暈倒在地。其姓石（48歲）母親慌忙將男童抱起，同時致電報案求助。救護員接報迅速趕至現場，幸好劉童已經回復清醒，他由母親陪同躺上擔架床，由救護車送院治理。男童暈厥原因，有待執法人員進一步調查。