4月3日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月03日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
4歲童暈倒鑽石山街頭
男童由母親陪同送院。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨午1時許，一名姓劉（4歲）男童，與家人途經鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場對開時，懷疑不適突然暈倒在地。其姓石（48歲）母親慌忙將男童抱起，同時致電報案求助。救護員接報迅速趕至現場，幸好劉童已經回復清醒，他由母親陪同躺上擔架床，由救護車送院治理。男童暈厥原因，有待執法人員進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230403-0403_00176_222/4歲童暈倒鑽石山街頭
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc