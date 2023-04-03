天星小輪今加價 單程4元起跳

【本報訊】天星小輪一直虧蝕，疫情下沒有遊客，令經營更加困難。天星小輪獲准加價，今日起由尖沙咀往來中環、灣仔的兩條航線，成人收費每程加一元至2.3元，新票價介乎4元至6.5元；65歲以上長者免費搭船優惠同時亦取消，改由「兩元乘車優惠」取代。

取消長者免費優惠 現時尖沙咀往來中環航線，平日即周一至周五，成人上、下層收費為3.2及2.6元，加價後為5元及4元；星期六、日及公眾假期，上層收費由4.2元加至6.5，下層由3.6元加至5.6元。

至於尖沙咀往來灣仔，平日成人收費將由3.2元加至5元，周末及假期則由4.2元加至6.5元。另外，天星小輪月票亦加價至190元，較現時貴30元；遊客票由32元加至50元。

天星小輪早前申請加價，原先建議每程加1.8元至4.2元，政府審視多項因素後調低加幅，以照顧乘客的需要。加價後，天星小輪仍是收費最相宜的過海公共交通工具，較港鐵或專營巴士票價便宜約三至五成。當局將繼續鼓勵天星小輪透過多管齊下的方式，從票價水平、非票務收入，以及政府支援等方面，改善其長遠的財務可行性。