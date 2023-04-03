協康會60周年 連串慶祝活動 200特殊童玩具車砌數字破健力士

【本報訊】為響應每年4月2日的「世界自閉症關注日」，加上適逢協康會成立60周年，協康會舉辦60周年啟動禮暨自閉症關注周嘉年華。啟動禮上，約200名有特殊需要的兒童及其家長，將2,360輛巴士模型拼成「60」數字，創下「最多玩具車組成的數字」的健力士世界紀錄。

九巴捐贈3000巴士模型 協康會表示，獲九巴捐贈3,100輛1:120巴士模型，現場九巴亦設慈善攤位售賣九巴精品，收益扣除成本，將全數捐贈「協康會兒童及青年發展基金」，協助有經濟困難的兒童及青年獲得適切訓練及支援。另外，該會將舉辦一系列的慶祝活動，包括協康會聯合大匯演、慈善運動同樂日、60周年研討會及家庭樂滿Fun嘉年華，以及其他慶祝活動。

至於關注自閉症人士方面，該會續指，今年以「在光譜中找到愛」為主題，展開一系列公眾教育活動，包括有代表自閉症人士特質的A+家族原創角色的漫畫、發布自閉症人士照顧者需求調查報告、照顧者自白短片，以及由自閉症青年帶領的互動手作坊，以展示自閉症人士的不同能力光譜及表達他們的心聲。