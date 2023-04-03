保安局點名批評《明報》尊子漫畫 斥內容挑撥對政府不滿
【本報訊】《明報》近月發表的文章，多次被港府斥責誤導公眾。保安局局長鄧炳強昨日點名批評《明報》副刊的「尊子漫畫」，指其於前日發表的有關內容是挑撥對政府不滿。他又提到相關專欄過去半年多次針對政府作出誤導指控，有關部門亦已多次作出譴責及澄清。
指過去半年多次作誤導指控
鄧炳強指出，港府早前擬斥資約52億元，就執法部門建立新一代通訊系統設施。惟《明報》有關刊物內容提到，當局動用200億元是興建監獄、聘請相關懲教人員等，以科技監察、針對市民。鄧批評上述內容誤導市民，強調當局只是方便緊急救援用途。
鄧又提到，上述內容挑撥市民對政府的不滿，他重申政府樂意接受批評，但如果批評並非基於事實，而是用誤導指控、挑動市民，他就有責任公開真相並作出譴責，保障市民的知情權。
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