保安局點名批評《明報》尊子漫畫 斥內容挑撥對政府不滿

【本報訊】《明報》近月發表的文章，多次被港府斥責誤導公眾。保安局局長鄧炳強昨日點名批評《明報》副刊的「尊子漫畫」，指其於前日發表的有關內容是挑撥對政府不滿。他又提到相關專欄過去半年多次針對政府作出誤導指控，有關部門亦已多次作出譴責及澄清。