高鐵4•1客流破8萬人次 符目標

【本報訊】入境處早前預計今年清明節及復活節長假期（即本月1至10日），約903萬人次（包括香港居民及訪客）經各海陸空管制站進出香港。根據統計，上周六（1日）有693,466人次出入境，當中出境的佔414,309人次，當中近77%（即317,123人次）是港人。此外，高鐵前日起亦全面重啟列車服務，當日高鐵西九龍站的出入境人次達到80,721，剛符合2018年訂下的目標人次，為通關後首次符合目標人流，亦是歷來第19次破8萬人次。

前日逾69萬人次出入境 上周六有超過26萬港人經不同口岸前往內地，尤以羅湖管制站最繁忙，有77,681人次港人出境；同樣乘鐵路到內地，經落馬洲支線離境有約62,429萬人次，經高鐵西九龍站離境則有約32,084人次。此外，有42,951人次港人經機場外遊。然而，經各管制站來港的旅客只有115,458人次。

另一方面，同日經西九高鐵站的出入境人次達到80,721，符合2018年訂下的目標人次。而當日所見，現場人流亦絡繹不絕，不過主要集中於離境及出境大堂，仍有店舖未重開，即使午市時間，美食廣場亦人流稀疏。

早前入境處預計，本月1至10日期間預計約有903萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中約83.5%旅客，即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子是4月7日，出境人次達52.2萬，而入境高峰期為4月10日，入境人次達51.9萬。