綠在葵涌爆真空期 舊舖淪垃圾崗

【本報訊】隨着垃圾徵費將實施，不少人培養廢物回收的習慣，而政府亦推行「綠在區區」計劃，在全港各區收集回收物推動環保。不過「綠在葵涌」於上周五（3月31日）結束營運後，昨早門外堆積一袋袋回收物，淪為垃圾崗。當區區議員指環保署未招標開新店卻停運舊舖，期間僅於附近設限時的回收街站，未能配合街坊回收習慣，令可回收物變成垃圾，並批評當局安排失當，出現「真空期」，沒做到「無縫交接」，浪費居民心機。

位於葵涌梨木道葵寶大廈地下已結業的綠在葵涌門外，昨日出現接近10多個白色膠袋，膠樽、紙皮、鐵盒等散滿一地。舖外雖然已貼上「暫停回收」、「請勿在此棄置回收物」、「亂拋垃圾罰款$1,500」等大字告示，不過有人未有理會，照樣將回收物置於門外，更延伸至行人路。而記者昨午視察時，店外的回收物已被清理，有街坊特意細閱門外通告，相信對回收店結業並不知情。

區議員斥當局思慮不周 葵青區議員劉貴梅表示，環保署於未曾諮詢區議會及缺乏通知下，上月突然宣布終止營運「綠在葵涌」，僅在附近設流動回收站，惟日間只提供3小時回收服務，令市民不便。劉坦言，「綠在葵涌」過去兩年成功培養街坊的環保意識，令附近一帶的亂拋垃圾量大減，指當局突然終止回收設施，令街坊無所適從，引致店外棄置回收物情況，亦浪費居民分類回收物的心機。

環保署早前指，葵青區多公屋單位，鄰近區內的單幢樓及交通設施，計劃於附近公屋設新回收站，預計第二季提供服務，而為免資源重疊，「綠在葵涌」將於3月31日約滿後停止服務，該署會安排「綠在葵青」回收環保站在附近設立回收流動點。

劉貴梅批評當局思慮不周，應先延續原有回收中心服務，直至新舖啟用，不應出現「真空期」，又擔心新回收中心設於公屋內，而部分屋邨設於山上，私樓、單幢屋居民未必願意入邨回收。環保署回應指，已安排「綠在葵青」營辦團體協助清理「綠在葵涌」店外放置的回收物，並交到下游回收商處理。