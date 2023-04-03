宗教遊行設限 須持棕枝繫絲帶添煩

【本報訊】昨日有10個公眾遊行或集會活動獲執法部門發出不反對通知書，其中多場為宗教活動，與過往的不同，部分遊行集會的不反對通知書中列明，要求參加者要有能作飾別的物品，例如手持棕枝或聖枝等，扭轉以往遊行的生態。同時，執法部門亦要求參加者遵守《禁止蒙面規例》，惟本報記者現場所見，部分參加者仍然戴上口罩，未見有人員執法。有參加者指以往參加同類活動沒有相關規定，感覺今次活動規定有點奇怪，亦令事件變複雜。

參加者戴口罩 未見執法 中環花園道聖約翰座堂昨早進行「棕枝主日之宗教慶典」，巡遊約有300名參加者，他們聚集在聖約翰座堂外，在場有數名軍裝人員維持秩序，巡遊歷時約10分鐘便結束。不反對通知書中列明，參加今次活動的人士須手持棕枝，現場所見，參加者都手持一片深綠色的棕枝，有的棕枝體積碩大，遮蔽了參加者的臉部。超過一半參加者戴上口罩，現場未見有人員勸喻或執法。有參加者指，以往相關活動並無執法人員，認為儀式和平不需要執法者在場；亦有女士指對於一些平日要戴口罩來保護自己的人來說，要求他們脫下口罩感覺不太好。

至於灣仔星街聖母聖衣堂由前日起一連兩日舉辦的「周年宗教遊行」，同樣須確保所有參加者手持聖枝，又要求相關人士手臂佩戴紅色絲帶。該遊行由灣仔聖佛蘭士街起步，終點是聖母聖衣堂，有相信是身穿便衣的執法人員在場觀察。