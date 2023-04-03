維港2000人戴帽巡遊 三口家拒除罩被請走

要求分3組出發 須設70名糾察 在取消口罩令後，繼早前將軍澳居民反填海遊行後，昨有10個公眾巡遊活動獲警方發出不反對通知書，包括多場宗教活動在內，而復活節長假即將開始，海濱事委員會舉行維港復活節帽子巡遊，約2,000人參與，沿途有啦啦隊、舞蹈團和幼稚園學生等，也有單輪車隊及高蹺人等表演，惟所有參加者須符合《禁止蒙面規例》，且佩戴大會提供的帽子及襟章。遊行人士要分3組，相隔至少10分鐘出發，執法人員要求有至少70名糾察員，沿途有工作人員呼籲市民除口罩，但有市民表示未知道需要除口罩，當中有一家三口因拒絕除口罩而被請走。

海濱事務委員會主席吳永順表示，希望活動可讓市民在節日期間無拘無束的同時，又可推動海濱共享空間概念；另在疫情過後，讓市民體驗駁通的海濱長廊。被問到活動規定會否太多、且因禁蒙面法而無法戴口罩，他指做法「跟番現行法例」，而復活節DIY（自製）帽子亦是符合節日氣氛。

大會原先預計有700人參與，而最後統計則有約2,000人報名。活動進行期間，有一家三口因拒絕除口罩而被請走。市民吳先生則表示，他到場時也正戴口罩，當時未知要除口罩，獲悉後便立刻除下，但針對參加者要佩戴大會提供襟章，吳指自己未收到襟章。

參加者指戴罩因擔心家人染疫 另一位參加者韋先生則認為活動規矩「接受到」，亦覺得「疫情都完」，所以可不戴口罩。至於為何一開始有戴口罩，他指因為一家大細參加活動，也會擔心安全問題。

大會先前指需符合《禁止蒙面規例》，而主辦單位須確保所有參加者不得使用任何相當可能阻止識別身份的蒙面物品。根據不反對通知書，參加者要佩戴大會提供的帽子及襟章，遊行人士要分3組，200至250人一組，相隔至少10分鐘出發，並至少有70名糾察員。至於杭州旅港同鄉會下午發起公眾集會和遊行，以迎接亞運舉行，參加者也需穿着大會上衣及在身上貼有識別貼紙。