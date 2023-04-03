倘路路暢通車流少 3隧收費有望下調

免費過海落閘 鼓勵改搭公交 為解決過海隧道長期擠塞，「三隧分流」新收費方案最快8月起分階段推行。運輸署署長羅淑佩表示，3條過海隧道車流量已飽和，前年錄得的每小時最高車流是3隧設計流量總和的126%，調整收費不能夠只分流而不減少車流量。至於當局在第二階段「不同時段收費」時預留一手，可每半年微調一次繁忙時段收費。她指，若屆時「路路暢通」，隧道費有望下調。

「三隧分流」草案上周已提交立法會首讀及二讀。羅淑佩昨表示，有市民提出應大幅下調收費，甚至建議免費過海，她認為可能會造成反效果。根據海外和內地經驗，或令平日不駕車過海的人，改為駕車出行，相信這並非市民所樂見。至於新方案下西隧收費將下調，但仍較東隧及紅隧貴，目的為減少新界西北居民駕車過海。

羅淑佩又稱，當時機成熟時，政府將盡快實施第二階段「不同時段收費」，倘屆時繁忙時段能有效壓抑車流量，市民出行習慣改變，如願意改搭公共交通工具，3隧「路路暢通」時繁忙時間收費仍有調整空間。她又相信，屆時3條過海隧道附近的不過海車龍，如中環、灣仔及銅鑼灣等地點，擠塞問題亦得以紓緩。當局會在方案實施一定時間後，觀察交通情況，再決定是否進一步實施電子道路收費計劃。

逾60萬輛車已領取「易通行」 另外，「易通行」不停車繳費服務原本今年2月底在青沙公路試行，但因運輸署前期準備不足而延期至5月7日起實施。羅淑佩交代計劃最新情況，指現時全港七成半車輛、即超過60萬輛車，已領取「易通行」車貼，當中六成已開設帳戶。

她稱，理解港人工作繁忙，即使有宣傳亦未必留意，未到實施日都不感到切身。運輸署未來會加緊宣傳和便利市民，重申「易通行」計劃不會再次延期。

據運輸署早前公布，政府計劃今年8月初收回西隧專營權時實施「三隧分流」，率先調整3條過海隧道私家車收費，西隧由現時75元減至60元；紅隧、東隧則分別加10元及5元，劃一收30元，的士則劃一收費25元。第二階段「不同時段收費」亦打算今年內實行，屆時平日將設兩個繁忙時段，即早上7時半至10時15分，以及下午4時半至7時，紅隧、東隧收費增至40元，西隧則維持60元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，3隧則劃一降至20元。