九龍城潑水節4‧9復辦 料一萬人次參與

【本報訊】因疫情停辦3年的九龍城潑水節今年復辦，將於下周日（9日）舉行，主辦單位將於九龍城賈炳達道公園設20多個攤位提供泰式按摩等體驗活動；城南道則舉行潑水活動。主辦單位指入場券已於多個地點派發，亦預留小量門券於活動當日派發，預計有一萬人次參與，較疫情前多近倍。

被稱為「香港小泰國」的九龍城每年均會於4月舉辦潑水節，慶祝泰國傳統新年，祈求新年平安順利。而今年的潑水節定於下周日中午12時舉行，主辦單位會於城南道按傳統舉行潑水活動，大會將提供水槍及清水，附近的九龍城賈炳達道足球場則舉行「龍城HAPPY嘉年華」，提供泰式按摩、泰菜、泰拳表演及手繪等20多項體驗活動予市民參與。

增設潑水節小姐選舉 活動召集人謝海發昨日表示，今次活動將免費派出8,000張門票，市民可於多個社區中心及議員辦事處領取，嘉年華當天於活動當日亦會派發數百張門票，預料屆時入場人次達到一萬人。今年活動亦增設潑水節小姐選舉，當日會有12位來自泰國不同地區的候選者「亮相」。

九龍城民政事務處專員蔡敏君則指在推廣泰國文化，加強社會文化交融之外，亦希望可向旅客推廣九龍城的「小泰國」特色，帶動香港經濟再度起飛。而在嘉年華結束後的兩個星期內，九龍城區內有約百間商戶會提供優惠，包括餐飲店、泰國特色雜貨店、海產店及洗車屋等，九龍城工商網絡商戶召集人期望能帶動當區生意。