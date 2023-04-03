海洋公園「重生」觸礁 珍寶舫沉沒 躍動港島南 頭頭碰着黑

【本報訊】港府於2020年的施政報告中建議推行「躍動港島南」計劃，並成立躍動港島南辦事處以推展及落實相關計劃。然而，自計劃開展以來多個重點項目相繼「觸礁」，包括海洋公園要為重生計劃重新招標、珍寶海鮮舫未活化已沉沒，以至文化體育及旅遊局突然宣布取消籌劃已久的石澳石礦場發展水上運動中心的招標，項目進展緩慢，更有「頭頭碰着黑之勢」。

擬擴建香港仔避風塘 增泊位 惟躍動港島南高級工程師鄧禮賢表示，深水灣和大樹灣將會建造新碼頭，目的是加強海洋公園與其他景點連接和開拓南區海上旅遊，至於能否帶動海洋公園旅客的的到訪情況，當局就未有提及。

此外，當局亦準備擴建香港仔避風塘以增加船隻停泊區，上述相關工程影響評估、刊憲及設計將於今年進行，預計最快2025年開始建造。同時，鴨脷洲東北角正加設公眾登岸梯級，海旁道附近提供兩組公眾登岸設施，便利公眾人士安全上落船隻。

至於《施政報告》曾提出在港島建造「活力環島長廊」，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，當局指正在推展相關項目，目標是於5年內駁通90%長廊。