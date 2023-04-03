打造新景點 香港仔魚類市場研活化

加入餐飲元素 促進批發零售 隨着鐵路線延伸至港島南，加速了當區的更新及發展。發展局早年已開展了「躍動港島南」計劃，但計劃內多個項目難產，當局昨公布計劃餘下項目的進展，除了曾提及的重建和優化黃竹坑康體設施的「一地多用」項目制訂方案，亦正研究活化香港仔魚類批發市場，將倣效外國同類設施，會加入餐飲元素，冀成為南區新旅遊景點。

鴨脷洲東北 傳承龍舟文化 發展局局長甯漢豪昨日在網誌指，當局已為南區重點地區制訂行人環境、交通和海濱的改善方案，今年起會陸續推展，並透露正研究活化香港仔魚類批發市場，以促進本地漁產品批發和零售層面銷售，當中會加入餐飲元素，預料明年完成技術可行性研究。

她又指，連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的一系列休憩處和行人改善設施，預計明年第二季竣工；而鄰近的涌尾明渠下游北岸的行人板道工程將於明年初展開，料可成為當區新的聚腳點。當局亦正改善鴨脷洲洪聖古廟這座法定古蹟的前地設施，以增強古廟與海面的視覺連繫，並為祭祀盛事和不同活動提供更多靈活空間。

該局正準備為鴨脷洲東北部尚未發展的「休憩用地」訂定發展框架，指由於香港仔昔日為一個重要漁村，而香港仔龍舟競渡有逾百年歷史，因此設施將包括為龍舟提供儲存空間，並結合觀景台和餐飲設施，以助傳承漁民龍舟文化。

黃竹坑一地多用方案將完成 此外，該局已就重建及優化黃竹坑康體設施的「一地多用」項目制訂方案，除了原區重置體育館、運動場及游泳池之外，亦將加入極限運動場、地區康健中心、長者健康中心、小型圖書館、公眾停車場及其他設施。項目在今年第二季完成技術可行性研究之後，將按工務工程的程序推展。