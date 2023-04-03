醫健：藥到病除：減敏療法去過敏化 助安全有效用藥

藥物敏感是一個可以危及生命的事情，病人可能對某種或某類藥物曾經出現過敏反應，因而被醫護人員於醫療記錄上加上一個藥物敏感的標註。過敏反應包括出疹、痕癢、發燒、面部發腫、氣管收縮、呼吸困難、過敏性休克等。最常見容易出現敏感反應的藥物包括抗生素、非類固醇消炎止痛藥、抗腦癇藥等。

但是，有研究顯示，近九成被標註藥物敏感的病人都並非真正對該藥物過敏。反而，病人可能誤以為藥物副作用是敏感，又有可能是當年醫護人員尚未問清楚病人對該藥的反應，使以為是過敏。但上面提到，藥物敏感可以生死攸關，醫護人員亦可能自此不敢再使用同一類別的藥物。

逐少增加藥量 近年醫護人員為了更好地使用藥物，有時候會為病人進行藥物去敏療法。其中一個經典例子便是對盤尼西林過敏。盤尼西林是目前唯一建議用於孕婦治療梅毒的抗生素。醫護人員可能會逐少增加用藥劑量，讓身體「暫時適應」這個致敏原，最後加至治療的劑量，以完成整個療程。

本港醫院已有病人被轉介進行藥物過敏去標籤化的計劃，以測試他們的藥物過敏標籤是否屬實。這可提升抗生素的用藥準確度，並減少出現抗藥性的機會。香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心