醫療人手荒 搶人才搶到去英國

【本報訊】本港公營醫療系統醫護人手嚴重短缺，為搶醫療人才，醫院管理局行政總裁高拔陞率領的代表團，早前抵達英國倫敦出席英國港人學生組織的活動，冀招攬更多非本地培訓醫生加入香港公營醫療機構，並為來自香港的醫學生及執業醫生推廣回港工作的最新途徑及註冊安排。

介紹免試註冊途徑 高拔陞指出，是次活動親身及在線上與200多名來自香港的醫科學生及執業醫生見面，認為反應正面及有意回港工作。高又指，代表團在倫敦出席英國香港醫學會的「香港日」活動，向當地醫科學生講解如何透過特別註冊計劃、有限度註冊計劃及其他途徑加入香港公營醫療機構工作一定年期後，可免試取得正式註冊的途徑；另亦介紹了返港後，在公營醫療機構接受專科培訓的機會及取得專科資格的安排。

除了學生，代表團亦與一批現正執業醫生見面，介紹香港公立醫院的工作環境、工作前景及其他生活上的安排等，吸引他們回流香港工作。代表團在倫敦將會拜訪不同醫學院，推廣香港的公營醫療服務。

高拔陞補充，醫管局會有專人與是次活動的參加者保持聯繫，並會盡快核實有意回港工作者的資格及完成相關的審批和聘用程序，並協助他們辦理回港工作的相關手續，以及提供其他所需支援，務求讓他們無後顧之憂，可以盡快投入醫管局的工作。