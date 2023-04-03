核酸檢測需求減 明年擬推全面測試

【本報訊】新冠疫情過去，公立醫院入院病人大多毋須再做核酸檢測，醫院管理局分享指現時每日僅做約1,000次檢測，較高峰期日做1.9萬次大減。而疫下新添置、能節省一半人手的多台全自動檢測儀器會否變成廢物？該局透露，打算下年度加強為特定人士提供檢測11種病毒的「全面核酸測試」，又計劃於北區設新微生物化驗室，應付北部都會區發展後增長的醫療需求。

醫管局表示，其轄下聯網的10間醫院化驗室自2020年1月至2023年2月共進行約600萬次檢測，而於去年2月第5波疫情時，單月進行了逾38萬次檢測，平均每日約1.4萬次，高峰時單日更逾1.9萬次。

疫情高峰時，檢測能力不勝需求，病人滯留急症室等待檢測結果，未能入院。故醫管局添置多部「一站式全自動檢測儀器」，提供全天候檢測服務。醫院管理局總感染控制主任賴偉文分享，以傳統人手「滴滴仔」核酸檢測程序，每組3至4名化驗人員需分擔進行6大程序，包括登記及轉移樣本、提取酸核及放入檢測儀器，等待結果進行分析，需時4至6小時。

賴偉文說，該獲美國食品及藥物管理局認可的全自動檢測儀器將大部分程序自動化，化驗人員只需放已登記的樣本入機中，儀器便會完成大部分程序，人手的需求減少一半，紓緩原來的人手壓力，調整化驗人員工作時間，以便全日24小時運作，提升檢測量。

特定人士適用 檢測11病毒 隨着疫情緩和，現時醫管局集中腫瘤科、器官移植科等高危病人進行新冠病毒檢測，檢測服務需求大幅回落，下降至每日約1,000次。賴偉文提到，醫管局初步計劃擴展檢測範圍，向兒科及進入深切治療部等情況較嚴重的成年病人，提供更全面的核酸測試，除了檢測新冠病毒，亦會檢測A、B型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人類偏肺病毒等共11種病毒，期望能於2024/25年度推行，以加快識別病患，對症下藥。