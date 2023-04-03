粉嶺驚現藍野菇 勿碰忌食宜遠觀

積聚周遭污染物 本港驚現藍色野菇！連日淅瀝細雨，天氣潮濕，是孕育野菇的季節，本報記者在粉嶺祥華邨祥頌樓對出一個花槽內，發現10多朵呈淺藍色，菇蓋上隱含白色斑點的野菇。這些驟眼看似塑膠的藍色半圓物體，卻是從泥土中生長出來的野菇。記者將相關相片交給專家評估，獲判斷為一種乳菇，雖然無毒，但不建議觸碰，更不可以採摘食用。

藍綠乳菇 在港罕見 香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠分析藍菇照片後，判斷此菇有可能為藍綠乳菇（學名：Lactarius indigo），又名靛藍乳菇，廣泛分布在北美洲東部、東亞及中美洲，在本港並不常見。她指此菇為藍色，菇蓋肉厚有菌褶。成熟菇蓋中間凹陷，有卷邊，而藍色可成同心環，通常有水珠在菇上。

按照資料，此菇並無毒，甚至在墨西哥、危地馬拉及內地雲南都有出售。不過，趙不建議市民採摘或觸碰，更不可食用，因為菇會將環境的污染物積聚，「無謂弄污自己的手」。若是毒菇，毒素會存在整隻菇，包括孢子內，行得太近或接觸，會誤沾孢子，即沾毒素，若雙手沾有孢子再接觸臉、擦眼鼻等，就會「誤食」孢子而引起中毒。她指曾有學生無戴手套採摘毒菇，當晚就食物中毒，故建議市民若發現顏色艷麗的野菇，可遠觀而不可褻玩。

亂擺落口 隨時中毒 專家及政府均有呼籲市民切勿採摘野菇進食，惟近年不時發生進食野菇中毒入院的個案，去年至少發生4宗，其中一宗為兩名分別36歲及61歲的女士，曾在東涌一處山邊採摘野生菇類，在家進食後約兩個半小時感到不適，出現腹痛、腹瀉、惡心和嘔吐等徵狀，需入院治療。

衞生防護中心發言人指出，由於難於辨別菇類是否適宜食用，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現惡心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。

本報記者在粉嶺祥華邨發現野生藍菇。 趙紹惠 藍綠乳菇分布在北美洲東部、東亞及中美洲，在本港不常見。 潮濕天氣是野菇生長季節，專家呼籲切勿採摘進食。