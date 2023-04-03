市建局試新技術 延樓宇壽命至75年

【本報訊】市建局正以自行發展的項目作為先導，試驗應用不同延長樓宇壽命的新建築技術和鋼筋混凝土物料，提升其抵抗日常風雨侵蝕的能力，目標將樓宇結構的設計壽命提升至75年，並減低樓宇落成後出現結構破損的機會，以及維修的規模和密度。

市建局行政總監韋志成指出，當局善用現有的「市區更新資訊系統」（URIS），將其擴展至樓宇復修的工作範疇，可更系統化評估不同地區、樓齡和樓宇狀況的樓宇分布，以預測未來樓宇老化速度，以及掌握不同地區樓宇在復修上的不同需要，從而規劃合適的「小區復修」方案，以達到預防性維修的規劃。

擬推小區復修資助 韋預料，將在未來3年積極落實「小區復修」方案內不同的資助及支援計劃，鼓勵沒有迫切重建需要的樓宇積極參與維修，改善樓宇狀況和生活環境，亦為日後在其他舊區實踐「小區復修」方案積累經驗，在規劃及資源儲備方面提供參考。

此外，市建局稱在《市區重建局條例》及《市區重建策略》的引領下，透過鼓勵、推廣樓宇復修，正應對市區及樓宇老化的問題。自2016年開始推出招標妥，從協助業主招聘工程顧問及承建商入手，提供針對性的技術知識和專業支援，至2020年開始統一執行所有由政府推行的樓宇復修資助計劃、以及建立一站式、全方位的樓宇復修資訊平台及實體資源中心，多年來投放的資源已達到14億元。