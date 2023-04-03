高齡大廈與日俱增 埋都市隱患

【本報訊】昨日一幢工廈外牆疑日久失修欠保養，令大面積的外牆石屎剝落下墜，造成數名途人受傷。事實上，本港市區高齡大廈愈來愈多，若然保養維修不善，隨時成為都市炸彈。因此坊間已正醞釀及探討進一步提升強制驗樓的法定要求，以加快舊樓維修的工作。

市區重建局行政總監韋志成昨日在網誌透露，指現時市建局雖然無立法或執法的權力，但在已用盡一切可行的推廣途徑，仍未能達致業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養的效果，認為社會應該更深入討論，是否需要就修訂樓宇保養相關法規，包括立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃、為維修基金制訂預算和供款的法定安排，以至強制驗樓的法定要求作出檢討，作為處理及減慢樓宇老化問題的最後手段。

市建局設樓宇復修中心 集合資訊 韋志成指，過去社會並無成熟的樓宇保養文化，令業主普遍沒有為下一周期的保養維修，盡早作好財政資源的規劃和儲備。另一方面，一些樓齡30年或以下較年輕的樓宇，以至新落成樓宇，相關業主仍然欠缺「預防性維修」的意識，若相關樓宇樓齡達40年的時候，有機會陸續出現失修現象，樓宇老化問題恐怕只會持續惡化。

此外，市建局在其土瓜灣項目「煥然懿居」的商場內，設立了全港首個「樓宇復修資源中心」，為市民提供一站式資訊和支援，經過一年多的籌備、設計、施工和測試，已準備就緒，預備在本月起提供首階段服務。韋志成指樓宇復修資源中心將有籌組樓宇復修工程資訊、標準文件範本和工程費用市場數據，而未來第二階段將會提供視像諮詢和網上支援服務，為業主提供即時協助。

而資源中心亦設有展區，利用三維透視原理影像，立體呈現樓宇若缺乏維修保養、持續老化失修引致的嚴重後果，包括石屎大規模從天花墮下，希望教育市民樓宇適時維修保養的重要性。