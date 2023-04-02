旅遊天堂不復再 人手不足怎招財

成功人士從不抱怨困境，也不埋怨際遇不佳，而是主動創造機遇、把握機遇，力求翻身！本港陷入長達五年的困境，黑暴過後便是疫情，經濟每況愈下，民不聊生，好不容易才盼來復甦大勢，港府又有否好好把握呢？

香港素來有「旅遊天堂」的美譽，中西文化匯聚、美食種類繁多、無銷售稅或消費稅等優勢，以往成功吸引了大量遊客來港，大力推動了旅遊業，乃至與旅遊相關的零售、飲食、酒店等行業發展；與此同時，本港經濟亦變得依賴遊客消費！如今，港府欲提振經濟，讓本港邁向復甦，在全面通關後的首要大事，自然是重振旅遊業，吸引遊客來港；為此，港府趁勢推出「你好，香港」、「開心，香港」等活動，看似對症下藥，實則不然！

官員昨日披露，香港國際機場首兩個月客運量達到420萬人次，較去年同期急增約26倍；而截至3月30日，機場3月客運量已超過260萬人次，其中3月26日更創下單日8.3萬入境旅客人次；單從數字上來看，旅客人數確實逐漸恢復至疫前水平。然而，與日俱增的不只有旅客，還有來港旅客留下的負評，諸如「服務態度差」、「排隊時間長」、「繁華不再」、「後悔來了香港」等批評，充斥了內地各大社交平台；更有網紅來港後被偷單車，有遊客因說普通話而遭人白眼等，例子可謂是多不勝數！

雖然網上留言描述的，予人感覺都是些雞毛蒜皮的小事，卻是遊客實實在在的感受，感染力強，加上負評鋪天蓋地般湧現，積少成多、聚沙成塔，配合互聯網傳播的威力，已逐漸顛覆香港得來不易的良好形象，打破了官員「說好香港故事」的幻想，使得更多遊客望而卻步！

不忘初心，方得始終！要短時間內吸引大量遊客來港，推出諸如送機票、提供優惠等措施，確是一劑猛藥，卻治標不治本；給予遊客賓至如歸的體驗，贏取口碑，才是吸引遊客的正途。現時，網上之所以出現海量負評，癥結在於旅遊業乃至相關行業均人手不足，沒人手何來服務，業界人士也是隔三差五便出來訴苦，希望得到港府支援。奈何港府一味催谷遊客量，卻對旅遊業苦況全然不顧；面對排山倒海而來的遊客，業界自然是吃不消！

令人憂慮的是，本港即將迎來復活節連假以及內地五一連假兩大「黃金檔期」，這也是港府太遲通關，錯失農曆新年長假後，首次迎來的復甦良機；惟按本港旅遊業現時的接待能力，不難預料來港遊客的體驗將會更差，負評也只會愈來愈多。為避免情況惡化，港府理應實打實地向業界伸出援手，不只停留於討論階段，而是果斷推動支援措施，協助業界增聘人手，化危為機！

機遇一瞬即逝，倘若不能好好把握，再一次錯失良機，拖慢復甦步伐事小，進一步拉開香港與鄰近地區的復甦差距才事大！香港復甦步伐本來已較其他地區為遲，容不下一星半點差錯，官員理應三思，支援旅業不能太遲！