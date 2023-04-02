龍七公：考察北京延慶 談高質量發展

自通關後，香港到內地的各種交流如雨後春筍。筆者早在2021年已開始的清華大學EMPA香港政務人才課程，但直到今年2月底才終於迎來了實體課，上周更安排到清華北京正校上課，我帶着問題和思考，來到延慶區考察。

疫情3年，加上美國對華發起貿易戰、科技戰，令我國在過去以出口帶動增長的模式造成不少障礙；而中國即將從中等收入國家邁向高收入國家門檻的關鍵時刻（世界銀行的標準：人均國民所得〔GNI〕13,205美元，而中國在2022年數據為12,608美元），一個人口如此龐大的國家，突破中等收入陷阱，中間沒有輸出戰爭和侵略，可謂前無古人，說是奇迹也不為過。國家要在2035年基本實現社會主義現代化，就要達到高收入國家行列中較接近中間水平，即約為人均GDP2.5至3.5萬美元，我們經濟就要保持5至6%增長的目標。我們不再只是讓一部分人、一部分地區富起來，而是要讓整個國家富起來，達致全民共同富裕。所以中國提出高質量發展，這不只是一句概念，更不是一句口號，是要貫徹落實到全國每一個地方行政單位，還有國營和民營企業，這次參觀延慶區深有體會。

延慶區位處北京市西北部市郊地區，面積約相當於兩個香港，總人口約43萬人，區內有著名風景區八達嶺長城，過去數年，曾成功舉辦冬季奧運會、世界園藝博覽會等世界級盛事；產業區成功引進了以氫能為主的新能源產業、高端無人機的研發和生產；農業方面亦走向高增值的方向，形成以綠色歷史旅遊、創新科技、冰雪體育等相關產業的一套發展策略。

特色經濟 良性競爭 有人以為，延慶區是靠冬奧、世園會等國家大項目來撐起發展。但如果只是這樣肯定不能可持續性，所以延慶區下的各鎮、各鄉，都各自以他們地區特色的發展策略。我有一個很深刻的體會：哪怕是一個人口不到一萬人的鎮，他們的鎮長和鎮委書記，都不只是一個地方的公務員，他們更像是「社會企業家」，主動尋找各種機遇，把握國家政策，以政府資金或政策為引導，結合村委會或各種居民自治組織，加上民營企業合作模式，創造了很多特色經濟。

地方政府開展不同的新點子，擴大經濟容量，激發發展潛力，在過去這些可能只是少數的亮點項目。但隨着我國的整體實力提升，在科技上，中國的科研經濟規模接近3萬億元水平（佔GDP2.5%），僅次於美國；近年新增的勞動力當中有超過一半接受過高等教育，加上超大規模的經濟體效益，都為高質量發展模式遍地開花提供了客觀條件。

要說對香港最有啟發的，是當地書記向我分享他們的競爭環境，不論是企業之間，各村鎮單位、各級官員之間，皆形成一個良性競爭氛圍。大家都有一個信念：「不進則退，只爭朝夕。」以有為政府，造就有效市場，為人民創造改善生活的機會。