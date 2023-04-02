笑看天下：熟悉嘅魔鬼有優勢

美國前總統特朗普涉嫌喺2016年大選前，向成人電影女星支付「掩口費」，被紐約曼哈頓一個大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事指控嘅前總統，消息指佢涉及超過30項商業欺詐控罪，預料最快本周二投案出庭應訊。特朗普重申自己完全無辜，形容係美國「史上最嚴重嘅政治迫害和選舉干預」。

呢場官司有排玩。根據紐約州刑事司法部嘅數據，曼哈頓審結刑事案平均長達超過900天，即法院可能喺2024年總統大選後才作裁決，或出現候任或現任總統面對州法院審訊嘅空前司法狀況。特朗普講到明，不論如何都會繼續競選。美國法律亦冇條文阻止被判有罪嘅人競選甚至擔任總統。分析認為，特朗普可能以政治迫害受害者自居，激起支持者怒意，推高自己嘅支持率，為競選「吸金」。

事實上，近日特朗普喺共和黨嘅民望進一步拋離德桑蒂斯，最新民調顯示，特朗普喺黨內支持率為44%，壓倒只得30%嘅德桑蒂斯。特朗普團隊過去一周籌得近200萬美元，可見美國人還是習慣於支持「熟悉嘅魔鬼」。美國人民都善忘，特朗普在位期間，其高爾夫球之旅，花費咗國家1.338億美元，美國總統年薪約40萬美元，這代表約334年嘅年薪。而特朗普只收一美元象徵性薪金，之不過佢花錢如流水，上行下效，已達到窮奢極侈嘅局面，但冇人可管，這是民主還是奢侈嘅國度？

特朗普捲入官司無數，有喺佢機構任職高層嘅律師形容特朗普過去一直表現得無所畏懼，甚至自以為凌駕法律，愛以控告他人為樂。過去50年，佢涉足地產、娛樂和政壇期間，捲入官司逾4,000宗。以一個如此身經百戰嘅政客，只憑一句「令美國再次偉大」，美國人民便信以為真，諗深一層都幾好笑！