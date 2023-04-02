不平則鳴：民無信不立勿當民無知

上月27日，立法會財委會表決政府申請撥款149億元興建簡約公屋，表決結果顯示58人贊成，一人反對，一人棄權，21位議員缺席沒投票。雖然撥款通過此項具爭議性的議案是意料中事，但竟然有21位議員不出席會議，也沒向會議主席提前請假，更沒申報缺席原因，惹來公眾極度不滿和失望。

事後有議員被媒體的追問下，表示因早一天的會議開得太晚，有表示當日上午另有安排云云，但卻沒聽到任何一位缺席議員坦誠向市民真誠道歉，令人大為失望。唯一的「收穫」，是那些從未被媒體報道過的議員名字，今次上報了，更可嘆的是那些信誓旦旦為民請命的議員，一次過被自己缺席會議的行為清袋誠信。

孔子答顏淵之問曰：「自古皆有死，民無信不立。」講信用的建立是如此斬釘截鐵，沒討價還價的餘地。議員這個尊稱，也望而知之要言義。做議員必須要言義，不言義的人，無義的人，何必選你做議員？無信用之人，怎會信得過你是人民的代議士？議員選舉時義憤填膺、實牙實齒承諾要為民請命，可是缺席會議及投票，甚麼也不是了，議員知道嗎？人必自侮而後人侮之，不要埋怨被人「跣」倒。

最近，全港由官府到社區、由上而下地宣傳學習北京兩會的精神，立法會議員也紛紛出席各種場合，表示以實際行動貫徹兩會精神。好了，香港市民會問議員是言行一致嗎？會缺席立法會會議嗎？會缺席投票嗎？北京人大政協兩會缺席的代表或委員，只是因病或特殊的原因才缺席，但也會提前向大會請假及獲批准才缺席，請問香港的立法會議員可以做到嗎？勿當香港老百姓不知不覺，請議員好好自重吧！勿做無信無義的人。