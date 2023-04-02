橫眉冷看：解放軍超前規劃

今年3月，美國一架MQ9無人機飛到黑海上空，偵察俄羅斯的軍事動態。俄軍接報後，旋即派遣兩架蘇27戰機升空攔截。俄國飛行員藝高人膽大，駕駛戰機在MQ9四周穿插，嘗試干擾對方。這一場「空戰」的結果，勝負明顯，MQ9最後因失控而墜毀。至於墜毀的原因，美俄雙方各執一詞，五角大樓力指俄機是在危險飛行兼作粗暴攻擊，既向MQ9傾倒汽油，又撞毀了該機的一個螺旋槳。俄羅斯則堅稱，雙方的飛機從沒有直接觸碰，間接否認了撞擊之說。

按俄羅斯的表述，該國飛行員不必直接撞擊MQ9，就能夠使對方因失控而長埋黑海，這樣的技術可謂妙到毫巔，因此事情完結後，俄方隨即向當日的飛行員頒發「國家獎」，以示表揚。

有人或許會問，中國承平數十年，解放軍殊少實戰經驗，假如他日敵人來犯，我軍之中，也有如此英勇出色的機師嗎？我說嘛，解放軍飛行員的技術如何，外人不得而知，但是中國軍方素來眼光長遠，早已作出了超時代的規劃。

中國人工智能（AI）技術先進，據說將來的中國戰機主要是由電腦操控。以是次俄美「空戰」為例，蘇27機師要在不觸碰MQ9的情況下，將對手幹掉，須牽涉到異常複雜的科學判斷和計算，單是關於空氣動力的學問，恐怕就有一籮筐。飛行員在電光火石之間，要完成觀察、衡量、決策以至執行的過程，就算人腦可以做得到，但這般出色的頭腦，恐怕也是十中無一，甚至是百中無一。然而，由AI駕駛戰機則不同，對它們來說，再複雜的計算也只是小菜一碟，而且出錯的機會極小。因此，說不定將來解放軍要頒發「國家獎」，上台領獎的會是一台台電腦呢。