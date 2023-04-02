筆下風雲：澤總求見證仗難打

很明顯，眼看中俄愈走愈近，兩國合作上不封頂，建立新時代新秩序，澤總如芒在背，坐立不安。要是中國全面支持俄國戰事，烏國肯定支撐不到多久，尤其歐洲的武器援助不到位，美國的援助又愈來愈縮水，而且共和黨控制了眾議院，未來援烏的撥款凍過水。眾議院議長麥卡錫表明不會應澤總邀請訪問烏克蘭，亦不支持開空白支票，一旦美國閂水喉，戰爭還怎麼打下去？

另一令戲子總統擔心的是會否被美國出賣。須知美國出賣棋子已是慣例，有利可圖時將之捧上天，剩餘價值榨光後則棄之如敝屣。一旦美國與中俄在暗裏達成協議，拋棄烏克蘭，澤總肯定死得極難看。外界亦估計，戲子總統之所以向習近平放話，可能是得到美國默許。由去年1月到今年1月，美國對烏克蘭軍事援助金額已達到775億美元，猶如無底黑洞，不僅共和黨不滿，美國民眾更加不滿。當地民調顯示，去年5月，有60%美國民眾支持軍援烏克蘭，但是到了今年2月，只有48%支持。另有數據顯示，去年12月認為烏克蘭會獲勝的美國民眾當中，到了今年2月，超過三分之一不再預期烏克蘭得勝。