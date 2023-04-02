強詞有理：澶淵之盟

隨着大國博弈愈演愈烈，愈來愈多人擔心中美最後可能走向衝突，為全世界帶來災難，如何避免這種情況發生？美國哈佛大學教授艾利森日前重彈舊調，認為可以借鑑一千年前北宋和遼國簽訂的「澶淵之盟」。他指澶淵之盟是和平條約，宋遼之間既有競爭又有合作，給他留下深刻印象。

甚麼是澶淵之盟？對中國歷史稍有了解的人都知道，澶淵之盟對北宋而言並不是甚麼平等條約，而是不平等甚至是恥辱性的條約。簽約之後，作為堂堂大國的北宋，反而要向小國遼國每年進貢歲銀10萬両、絹20萬匹，而且放棄幽雲十六州土地。雖然換來120多年和平，但北宋最後還是逃不過靖康之恥，徽宗和欽宗父子皇帝一起淪為金國的階下囚，落得國破人亡，成為千古笑柄。

艾利森向中國人推銷澶淵之盟，莫非要求中國像北宋那樣向美國歲歲進貢？像放棄幽雲十六州那樣放棄台灣？按照他的說法，中美兩國都是核強國，需要管控好競爭，先促進合作，保證世界各國的生存，然後再有競爭關係。這當然沒有說錯，管控好競爭是避免大國衝突的唯一選擇，但並不表示中國要向美國俯首稱臣。新中國成立以來從沒有對任何外敵屈服過，何況是今天。艾利森也許是出於好意，沒有不良居心，但其提議顯然不可行，無論是要求中國當北宋，還是當遼國，中國人都不可能答應。

作為「修昔底德陷阱」理論的提出者，艾利森多年來一直關注中美關係的演變，擔心終有一天爆發衝突，所以曾多次提及澶淵之盟，出發點也許不錯，可惜把錯了脈開錯了藥。正所謂，一個巴掌拍不響，管控競爭是雙方面的事，豈能單單要求一方妥協讓步？實際上，中國一直堅持走和平發展的道路，從來無意爭霸，更不想和任何國家發生衝突。奈何美國出於維護霸權的私心，將中國崛起視為主要威脅和挑戰，因此不擇手段遏制打壓。在這種情況下，管控競爭根本無從談起，美方步步進逼，中方總不能一味退讓吧？

時移世易，今天的美國固然不是過去的美國，今天的中國更不是過去的中國，老美以為全世界都要任其擺布，未免太自大，也太天真。老實說，現在美國連中東和南美諸國都控制不了，更別說要控制中國，如果繼續胡作非為，只能自絕於全世界，連盟友也漸行漸遠。