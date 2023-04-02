龍吟虎嘯：都說侯友宜難擔大任

台灣2024年「總統大選」，國民黨方面目前最有「看頭」、最有希望參加競逐的是新北市市長侯友宜。不過，他的民調最近大幅低過民進黨的賴清德，同時他也沒有擺脫國民黨內鬥羈絆，未獲「全黨同志」支持，而有「韓流」之稱的國民黨另一猛人韓國瑜又被「徵召」，大有可能加入參選競爭，因此侯友宜能否「參選總統」並不確定。

對於侯友宜，海外港澳都比較陌生，但他卻被台灣輿情封為國民黨「最強母雞」，意思是侯友宜參加大選，可帶起和保護國民黨參加立委等選舉的「一群小雞」。侯友宜1957年出生，資歷比較單純，主要是當警察、參選當市長。他曾任台北警察局刑事大隊分隊長、桃園警察局局長、內政部警察局局長、警政署署長、中央警察大學校長，並獲該校博士學位。

侯友宜的父親是國民黨軍人，參加過「國共內戰」，生於台灣。侯友宜當刑偵警察，偵破多宗大案，擊斃多名槍擊要犯。1989年，「台獨」分子鄭南榕干犯「叛國罪」被傳訊，侯友宜執行拘捕任務，鄭南榕自備3桶汽油自焚身亡，多名警察嚴重燒傷。1992年，侯友宜擔任指揮官圍捕攻堅綁架殺人分子，射擊2,000餘發子彈，多名匪徒因公寓爆炸，燒死屋內。2004年，侯友宜參與陳水扁「三一九槍擊案」調查。2006年，獲陳水扁、蘇貞昌提拔出任內務部「警政署署長」。2008年，轉做「中央警察大學校長」。2010年，受國民黨新北市市長朱立倫之邀擔任副市長。2018年，當選新北市市長至今。

侯友宜去過大陸，稱自己是地道的「上海女婿」。從侯友宜的經歷和功業來看，他是一個實幹型人物，他很少為政治問題發聲，輿情質疑他缺乏政治、經濟、國際視野的「內涵」，嫌他太土，難擔「大任」，但國民黨最大的問題是人才極度匱乏，只能「蜀中無大將，廖化作先鋒」。