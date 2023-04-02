坦言集：攻台研判

台灣的命運從來都不是台灣人民所可決定，若真是台灣人民可決定，「二二八事件」便可推翻國民黨統治，回歸大陸。國民黨退守台灣，中共攻不過去是美國的攔阻。否則的話，台灣一如海南島，解放軍一樣可以將之解放。國民黨殘部，也可效北平方式投誠。

國民黨之所以可在台灣割據，有着美國因素。如韓戰美國戰敗，朝鮮半島統一，美國也會從台灣撤退，守着日本沖繩，作為防中共、朝共、蘇共的最後前線。美國不敗於韓戰，台灣便沒法回歸。今天台灣可割據，可奢言台獨，全因美國。但美國為的不是台灣人民福祉，或民主人權自由，為的只是美國的全球霸權，守着東亞，堵着中國，甚至伺機顛覆中國政權，一去心頭大患。台灣之於美國，不過是政治棋子、進攻基地，一旦戰略有變，便可棄之如敝屣，或如烏克蘭一樣，成戰火摧殘之地。為了美國優先，盟國可棄，何況台灣。

美國不會維護台灣人民的利益，真能照顧台灣人民的只會是中共政權。一是民胞物與，中國可與他國成命運共同體，怎會捨棄台灣同胞呢？二是台灣乃中國的土地，不可能讓外國和中國的賣國者將之破壞。因而，中共志切統一台灣，卻不能不有所顧忌，顧忌台灣人的身家性命，台灣歷年積累的建設社會文化種種，中共要避免的是烏克蘭式毀滅，百年難復。因此，中共也不會隨便動武，動武只能是拒敵，拒台灣人民以外的外敵，例如美國及其附從之輩，不能為加快統一大業，犧牲2,300萬名台胞和台灣的歷史社會文化。

可是，美國亡華之心不死，在台灣的經營似乎正走向烏克蘭之路，大陸不能不提前制止，也就不能再守株待兔，讓台灣同胞覺醒起而扭轉台獨的傾向。然而，大多數人不會覺醒，覺醒亦無能為力。民進黨政權和台獨組織背後的是美國，國民黨也隨時可被收買。單靠民眾覺醒，既不現實，也無作用。大不了台獨政權提早上台，開展鎮壓。

大陸便只能即時開始對台武統以外的攻勢，不可再拖延觀望。外交圍堵以外，一是在台海附近，與來犯的美國戰機對抗和驅逐；二是經濟攻台，對台灣經濟施加巨大的壓力，不讓其喘息，高壓打擊民進黨政權的政治支持。即使國民黨不可靠，也可用以暫時阻止民進黨的台獨行動，便扶國民黨盡力抗民進黨。