政情：小學生問得刁鑽 林筱魯腦筋急轉

雖則話童言無忌，但有時候小朋友提出嘅問題，成年人往往唔識答。選委會界議員林筱魯日前帶領某小學嘅同學參觀立法會，期間有同學仔見佢公務繁忙，於是話「議員咁多工作，有冇時間瞓覺？唔夠瞓又會唔會躁底發脾氣？」問得咁刁鑽，究竟要點回答至好呢？

好奇開會可唔可以食杯麵 話說林筱魯當時正介紹議會運作同議員日常工作。由於議員除咗出席周三嘅大會，仲有好多事務委員會要兼顧，生活作息嘅安排難免會引起同學嘅關注。林筱魯話自己習慣午夜前就寢、清晨起床，睡眠還算充足；不過就算唔夠瞓、躁底，議員亦唔應該發脾氣咁話。亦有同學問佢，開緊會可唔可以食杯麵？事關開會時間好長啊！林筱魯就答，會議廳裏面只可以飲水，議員要醫肚嘅話，咁就要步出會議廳啦。

經過同學一輪發問，終於到林筱魯問番佢哋，有冇人打算將來做代議士？結果同學們面面相覷，沉寂片刻之後有同學話寧願一百年後先畢業喎。儘管同學們對政壇似乎興趣缺缺，不過林筱魯話睇見未來社會棟樑嘅笑臉，以及其主動認真嘅態度，感覺自己都年輕咗。