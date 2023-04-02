政情：懷念「哥哥」 議員睇展覽聽歌

尋日係「哥哥」張國榮逝世20周年，各處均有市民獻花悼念，亦有不少展覽，讓市民一齊重溫哥哥風采，回顧佢嘅一生，多名政界人士亦通過唔同方法懷念「哥哥」。

藝術作品陪伴成長 議員鄭泳舜前往沙田文化博物館舉行嘅張國榮紀念展，就提到「如果有朋友問起你哋80年代香港歌星入面有邊個，你哋隨便提起我，我就很滿足了。」呢句張國榮講過嘅說話，鄭指「哥哥」即使離開咗20年，其歌聲、舞蹈、電影仍陪伴不少人成長，留畀大家嘅印象都好唯美，呼籲市民可以藉住呢個特別嘅日子，選擇去紀念展、音樂會、相片展覧等，重溫張國榮嘅風采及留畀我哋嘅藝術作品。

至於議員容海恩則去到「你在我心張國榮20年創作展」，又指「常在我們心中，懷念張國榮」。趁周末空檔跑步嘅議員梁熙，話張國榮嘅歌曲成為陪伴練跑嘅音樂，包括最愛嘅《追》。佢又指，張國榮嘅歌曲陪伴佢成長，但覺得長大後先至懂得欣賞、細味歌詞。而《追》則係情歌以外，細說着人生天天在追趕，無好好停下來欣賞及珍惜身邊嘅人和事。喺張國榮逝世20周年呢一日，佢聽住呢首歌跑步，好好珍惜得來不易幾個小時嘅「Me Time」。