政情：睇七欖 唔啱身照買衫 卓永興真大貪

網民鬧爆:有錢就可剝削其他人機會？ 既然要「說好香港故事」，一連3日嘅國際七人欖球賽，官員又點可以唔去撐場？政務司副司長卓永興，同埋財政司副司長黃偉綸，尋日就趁住賽事第二日，相約前往香港大球場觀賽。佢哋一路飲啤酒一路為港隊打氣之餘，卓永興更把握電視台訪問嘅機會，呼籲市民踴躍入場，仲話自己買咗3件衫，顯得佢係幾咁投入呢件盛事。然而，佢對住鏡頭「硬銷」似乎過咗火，反而畀網民捉到把柄，鬧番佢轉頭添！

雖然欖球並非港人嘅主流運動，但由於好多外國觀眾前來觀賽，幾乎每年嘅七欖賽事門券都相當搶手、可謂一票難求。可能尋日大球場裏面未復昔日摩肩接踵盛況，卓永興對住鏡頭話「邊個市民仲未嚟？一定要嚟！」強調七欖係香港國際知名賽事，大家都應該嚟參與。佢形容現場氣氛熾熱：「香港真係國際都會啦，各個國家嘅人都喺度，年紀大又有、小朋友都有，所以呢……非常高興、好值得參與。」最後佢仲話「啱啱買咗3件衫，有兩件係啱身嘅，有一件唔啱身都要買！支持香港，支持七欖！」

首日賽事 好多款衫已賣斷碼 到底卓永興所買嘅「衫」，係指七欖嘅球衣，抑或球隊嘅訓練T恤呢？佢無講明，但無論係球衣，還是訓練T恤，介乎300至600元嘅售價都算合理，難怪銷情暢旺、向隅者眾。前日賽事頭一日，就已經有好多款衫賣到斷碼。點解件衫唔啱身都要買？卓永興無解釋。有網民喺社交平台指摘佢「唔啱就唔好買啦，留番畀其他人嘛，有錢就可以剝削其他人機會？」尖銳嘅批評隨即惹嚟附和：「佢就要話你知佢有錢，買錯衫都無所謂。」

不務正業 被叫「得閒去捉老鼠」 網民嘅辛辣回應，當然唔止咁少啦。有人一針見血咁指出「完全係現今施政寫照，啱唔啱另計，用咗公帑使咗先。」亦有人慨嘆話「唔啱都買，由一個官員講出嚟，係幾咁恐怖！」、「畀着啲咁垃圾嘅公關講一講，七欖真係情何以堪。」

講開又講，作為香港盛事之一嘅七欖，應該屬於文化體育及旅遊局負責嘅範疇，然而主導市容衞生嘅卓永興，宣傳七欖竟然較文體旅局局長楊潤雄更加落力。但即使係咁，好多人都不忘卓永興原來所肩負嘅任務，留言叫佢「得閒就去捉老鼠！」