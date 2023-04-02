劫的哥失敗 無業漢事隔7日落網

【本報訊】上月24日凌晨，一名男子在觀塘截乘的士表示前往旺角，當的士途經九龍城太子道東近富豪東方酒店對開，有人突然露出賊相，取出約一呎長利刀指嚇姓李（61歲）的哥，向他索取1,000元現金。李受驚下急忙煞車，尾隨一輛的士懷疑收掣不及，造成兩車首尾相撞，後車姓胡（45歲）的哥落車查看，得悉「行家」遇劫，該名賊人見東窗事發，慌忙落車往九龍寨城公園方向逃去。

事件中，李並無財物損失，惟他抗賊期間，手部留下約兩厘米長刀傷，事後需由救護車送院治理。執法部門接獲報案後，根據情報分析及翻看閉路電視錄影片段，其後鎖定目標人物。至上周五（3月31日）早上掩至疑犯位於觀塘的寓所外，以涉嫌「企圖行劫」把他拘捕，同時在單位內檢獲當日犯案時穿着的衣物。被捕男子44歲，報稱無業，已被扣留調查，初步調查相信他因不堪財政壓力犯案，暫無證據顯示牽涉其他案件。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

急煞釀車禍退賊 片段曝光 另外，在疑犯落網當日，有社交媒體流傳攝下案發經過的「車Cam」影片，顯示兩輛的士沿路行駛期間，前車急煞釀成車禍。胡男走近觀察前車情況，相信留意到車內有罪案發生，當劫匪企圖打開右邊後座車門逃走時，胡搶先按住車門制止，劫匪見「此路不通」，遂轉而拉開左邊車門落車逃之夭夭，而李則從司機位滾落馬路。由於當時情況混亂，兩輛的士疑沒有拉好手掣，未幾雙雙溜前，李一拐一拐嘗試追車不果，幸好胡男在停定其的士後，及時衝前再煞停李的座駕，影片至此亦告結束。