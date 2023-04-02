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龍門陣
飲奶暈倒 5月大女嬰不治
【本報訊】上周五（3月31日）晚上約7時30分，執法部門接獲屯門救世軍「齊+」@三聖過渡性房屋一單位的男住戶報案，指其5個月大女兒在家中床上昏迷。救護員接報趕至，即場替女嬰急救並由救護車急送往屯門醫院搶救，惜女嬰其後被證實不治，其死因則有待驗屍確定。據了解，涉事女嬰懷疑在飲奶後暈倒。
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